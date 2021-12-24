В Екатеринбурге волонтеры спасли кошку, застрявшую на дереве в двадцатиградусный мороз

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге зооспасатели сняли с дерева кошку, которая застряла на дереве и просидела на ветке целую ночь в двадцатиградусный. На жалобное мяуканье обратили внимание жильцы дома на Кировградской улице и позвонили волонтерам.

- До начала работы оставалось около трех часов. Нужно было срочно подниматься и ехать, иначе операцию пришлось бы переносить на вечер, но тогда при таком морозе спасать уже было бы, наверное, и некого, - делится Евгений Зенков из «Зооспаса в Екатеринбурге».

К счастью, у истории был положительный исход. Усатая оказалась животным не из пугливых, поэтому охотно пошла на контакт и очутилась в руках своего спасителя. Женщина, обратившаяся за помощью, приютила кошку, а через пару часов нашлись ее настоящие хозяева.