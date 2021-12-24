Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 14:46

В Екатеринбурге автоинспекторы с погоней задержали нарушителя с поддельными госномерами

Оказалось, что 26-летний парень даже не получал водительских прав
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге инспекторы ДПС задержали 26-летнего парня, который ездил на отечественной легковушке с подложными номерами. Во время проверки по базе выяснилось, что госномер принадлежит иномарке Hyundai. При этом нерадивый водитель часто нарушал ПДД.

- Водитель «Лады», заметив, что за ним двигается патрульный автомобиль, попытался скрыться,– дважды проехал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, допускал опасные маневры. После его остановки, выяснилось, что вместе с ним в автомобиле находился малолетний ребенок, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Как оказалось, водительских прав у него никогда не было, а машина принадлежит его матери. По факту подложных госномеров, установленных на автомобиле, водитель отказался от дачи пояснений. Нарушителя привлекли к ответственности, а автомобиль эвакуировали.