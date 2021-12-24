В Екатеринбурге пройдет очередной согласованный пикет против QR-кодов

Активисты решили приурочить митинг к дню восстания декабристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 26 декабря активисты выйдут на очередной согласованный пикет против введения системы QR-кодов в Свердловской области, участники акции собираются уже в четвертый раз. В этот раз инициатором сбора стал Александр Лекомцев, который состоит в Народной общественной палате.

- Казалось бы, QR-коды в торговых центрах до 22 января отменили, зачем протестовать? Во-первых, отмена временная. Загадочный у нас вирус – уходит на каникулы. В этот раз он «решил отдохнуть» от ТРЦ. А в органах власти, культурных и спортивных центрах, в кафе, в салонах красоты куары остались, - рассказывает организатор акции.

Кроме того, активисты решили приурочить митинг к дню восстания декабристов, организатор считает, что QR-коды не являются эффективной мерой против коронавируса.