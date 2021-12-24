В Екатеринбурге автомобилисты встали в девятибалльные пробки в пятничный вечер

Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

В пятницу вечером улицы Екатеринбурга вновь сковали пробки. Автомобилисты уральской столицы в канун нового года образовали заторы как на центральных, так и на отдаленных улицах. Сервис «Яндекс-пробки» оценил ситуацию на дорогах в девять баллов.

- Выехал из дома от главного корпуса УрФУ почти час назад и за это время смог доехать только до Высоцкого, движемся катастрофически медленно, ну очень много машин вокруг, - делится своими впечатлениями читатель «КП-Екатеринбург».

По данным сервиса, наиболее сложная обстановка сейчас на улице Малышева, Ленина, Куйбышева, 8 марта, Первомайской, Восточной, Комсомольской.