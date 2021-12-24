Стали известны цены на билеты на 17-метровую горку в парке Маяковского

Фото: пресс-служба парка Маяковского

В пресс-службе парка Маяковского в Екатеринбурге рассказали, сколько будет стоить один спуск на гигантской горке высотой 17 метров. Сообщается, что билет для взрослого человека на один спуск будет стоить 100 рублей, но можно приобрести «абонемент» на четыре и восемь спусков, их цена составит 300 и 500 рублей соответственно.

- Цены для детей от 6 до 13 лет включительно будет стоить подешевле: 70 рублей за один спуск, «абонемент» обойдется в 200 и 350 рублей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ЦПКиО.

Ранее стало известно, что открытие «царь-горки» отложили из-за грянувших морозов в уральской столице, столбики термометров опустились до -20.

Фото: пресс-служба парка Маяковского

- Вероятно, это будет самая высокая, длинная и экстремальная горка на Урале, а может и в России, - добавляют в парке. - Для катания на ней предусмотрены бублики, которые будут подниматься к началу спуска на подъемнике. Посетителям не придется нести их с собой вверх по лестнице.