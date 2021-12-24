В екатеринбурсгком парке Маяковского отложили открытие 17-метровой горки

Фото: пресс-служба парка Маяковского

В Екатеринбургском парке Маяковского отложили открытие гигантской горки, высота которой составит 17 метров. Планировалась, что торжественная церемония состоится сегодня вечером, однако ее перенесли из-за морозов, в пятницу столбики термометров опустились до -20.

- Точных данных по новой дате открытия пока нет, нынешнее перенесли по техническим причинам и из-за погодных условий. Один билет для взрослого человека будет стоить 100 рублей, а для ребенка от 6 до 13 лет - 70 рублей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе парка Маяковского.

Напомним, одновременно с горки смогут съехать три человека, ведь на ней будет три ската. Первый разместится на высоте в десять метров - он для детей. Еще два будут для взрослых и разместятся на высоте в 17 метров. Это как пятиэтажный дом.

- Вероятно, это будет самая высокая, длинная и экстремальная горка на Урале, а может и в России, - добавляют в парке. - Для катания на ней предусмотрены бублики, которые будут подниматься к началу спуска на подъемнике. Посетителям не придется нести их с собой вверх по лестнице.