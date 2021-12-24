Екатеринбургский митрополит Евгений разъяснил позицию по QR-кодам

Митрополит Евгений выразил свою личную позицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг подробно разъяснил позицию по QR-кодам. Напомним, что 20 декабря правящий архиерей заявил, что QR-коды разъединяют общество.

- О том, что напряжение есть, говорят даже последние события: сначала было разделение – у кого есть qr-коды, у кого нет, сегодня у нас разделение: какие рестораны у нас находятся внутри торговых центров, а какие нет, - говорит владыка Евгения. Возникает вопрос, ответ на который люди ждут. Я считаю, что надо отвечать с научной, с медицинской, профессиональной точки зрения. Если ответов нет – напряжение возрастает. Я считаю, что у нас такое время, что нужно не увеличивать число точек напряжения, а пытаться консолидировать общество на основе решения общих проблем.

Владыка отметил, что эта позиция – его личная, и она может отличаться от позиции церкви.

- Старался ответить так, чтобы потом больше не было вопросов. По линии церкви ни укоров, ни взысканий не было. Это мое мнение как гражданина, христианина, а не линия церкви, - говорит митрополит. - Та свобода, которая есть внутри церкви, которая позволяет человеку, если он не нарушает заповедей Божиих, не вступает в конфликт со Священным писанием, Священным преданием, свое мнение высказать. Я старался никого не оскорбить, не задеть, не унизить какую-то из частей общества.

Позиция у митрополита Евгения формировалась постепенно. Он не планировал сделать заявление в какой-то конкретный день. На мысль о том, что пора опубликовать позицию, его навело то, что к нему стали обращаться уважаемые общественные объединения.

- Получилось, что по факту 20 декабря ночью созрело. Нажал кнопку отправить. И все. О том, что на следующий день будут решения регионального уровня, связанные с ослаблением режима, у меня такой информации не было, - заключил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

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