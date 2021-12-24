В Екатеринбурге на время новогодних праздников введут особый противопожарный режим

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге на время новогодних праздников вводят особый противопожарный режим, он будет действовать с 25 декабря по 19 января. Специалисты сообщают, что такие меры необходимы для того, чтобы не допустить всплеска чрезвычайных ситуаций и травматизма горожан, вызванных продажей некачественной пиротехники.

- Режим позволит городским властям и надзорным органам установить дополнительный контроль за объектами с массовым пребыванием людей и обеспечить свободу действий инспекторам пожарного надзора, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На время введения противопожарного режима в уральской столице сотрудники МЧС будут проводить рейды, во время которых специалисты уделят пристальное внимание объектами социальной инфраструктуры. Кроме того профилактические беседы с населением будут проводить управляющие компании и ТСЖ.