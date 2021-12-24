Многодетной семье с шестью детьми показали закулисье екатеринбургского цирка

Фото: соцсети фонда «Дорогами добра».

Актеры екатеринбургского цирка вместе со своими питомцами провели предпоказ мюзикла и экскурсию для многодетной семьи Ивановых из Березовского. О том, чтобы увидеть цирковых представителей фауны мечтал семилетний сынишка – Сережа Иванов. Он загадал желание – получить билет в цирк. Всего в их большой и дружной семье воспитывается трое мальчишек и три девчонки.

- Мы уже не первый год участвуем в «Елке желаний». Сережа очень любит диких животных, обожает смотреть передачи про них. Он написал Деду Морозу, что хочет посмотреть на цирк изнутри. Вчера мы всей семьей посмотрели небольшой фрагмент нового мюзикла на воде, - рассказывает «КП-Екатеринбург» многодетная мама Екатерина Иванова.

Фото: соцсети фонда «Дорогами добра».

После представления, Ивановых провели за кулисы и показали цирковых обитателей – попугая ару и питона. Зверье впечатлило всю семью, и они с радостью прикоснулись к питомцам.

- Нас очень впечатлил 30-килограммовый питон. Мы его держали и трогали всей семьей. Просто были в восторге! А еще, нам очень понравился большой и красивый попугайчик. Увидели на арене и русалок в бассейне, что тоже удивляло. После мы пошли в музей цирка, познакомились с историей клоунов. Вообще мы поняли, что работа в цирке тяжелая и сложная, а иногда и очень экстремальная, - продолжает Екатерина.

Кстати, на репетиции были только Ивановы. Всей семье подарили и билеты на премьерный показ мюзикла на воде. Они пойдут смотреть шоу уже в январские каникулы. Желание Ивановых исполнил фонд «Дорогами добра».

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