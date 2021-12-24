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Здоровье24 декабря 2021 10:30

За сутки на Среднем Урале COVID-19 подтвердился у 576 человек

Статистика по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области на 24 декабря 2021 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 576 человек, из которых 257 – жители уральской столицы.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Алапаевска, Верхней Салды, Красноуфимска, Камышлова, Невьянска, Кушвы, Березовского, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сухого Лога и других населенных пунктов Среднего Урала.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 194 828 жителей Свердловской области, у 167 865 человек диагноз уже сняли. За сутки из больниц выписан 481 человек.

Сейчас состояние 469 пациентов оценивается как тяжелое, 297 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 226 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки подтвердились еще 28 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 210 человек.