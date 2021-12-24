В Екатеринбурге спустя 27 лет раскрыли убийство женщины у железнодорожной станции: душегуба нашли в известной тюрьме

Убийца свою вину он признал частично, пояснив, что совершать разбой он не собирался, а ударил ее ножом после того, как она брызнула ему в лицо из газового баллончика.

В Екатеринбурге будут судить убийцу из колонии «Черный дельфин», который 1994 году зарезал женщину у станции «Верх-Исетский завод». Вечером 31 августа он попытался ограбить местную жительницу, но та оказала сопротивление и попыталась убежать. Испугавшись, он ударил жертву ножом в грудь. Женщина скончалась через два часа в больнице.

- Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи в качестве наиболее строгого наказания предусматривает пожизненное лишение свободы, - отмечают в прокуратуре.

Убийца свою вину он признал частично, пояснив, что совершать разбой он не собирался, а ударил ее ножом после того, как она брызнула ему в лицо из газового баллончика.

- Данное особо тяжкое преступление продолжительное время оставалось нераскрытым. Однако в рамках совместной работы сотрудников СК России и полиции по раскрытию преступлений прошлых лет материалы уголовного дела были тщательно проанализированы и определены направления по установлению причастного лиц, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Чтобы вывести фигуранта громкого дела на чистую воду, оперуполномоченные применяли в своей работе детектор лжи.

- Современная техника версию полицейских полностью подтвердила, после чего гражданин дал сыщикам признательные показания. Он был этапирован в Екатеринбург для производства следственных действий и содержится под стражей в СИЗО в ожидании очередного приговора, - рассказал начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.