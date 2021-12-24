число медведей по сравнению с 2020 годом выросло с 4 225 до 4 661 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стало больше волков и медведей

Дикие животные опасны как для людей, так и для хозяйства

В лесах Свердловской области резко выросло число диких животных. Так, количество волков за прошедший год изменилось с 793 до 906 особей. А число медведей по сравнению с 2020 годом выросло с 4 225 до 4 661. Директор областного департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов отметил, что популяция этих животных опасна для хозяйства и наносит ущерб копытным. Об этом сообщает издание Znak.com.

- Рост количества волков в Свердловской области обусловлен недостаточной добычей взрослых половозрелых особей. Для снижения численности ежегодно необходимо изымать такое количество волков, которое превышает ежегодный прирост их популяции. Эти животные очень плодовитые. Рост популяции волков приводит к возрастанию их миграционной активности, - сообщают в департаменте.

Для того, чтобы уменьшить число особей, охотники убили 347 волков. В прошлом году убили 311 животных. Медведей также стало больше из-за неинтенсивной охоты. К тому же, в 2020 году было засушливое лето. Это повлияло на то, что в лесах было мало ягод, поэтому медведи искали пищу на свалках, в садах и огородах.

В декабре этого года жители села Кокуй, что в Талицком районе увидели на своем участке пять трупов овец. Волки пробрались в загон и напали на животных. Некоторые особи выжили, но их пришлось заколоть.

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