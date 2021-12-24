В Карпинске после вмешательства прокуратуры инвалиду дали квартиру

Суд постановил предоставить инвалиду квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Карпинск Свердловской области после вмешательства прокуратуры инвалиду по решению суда дали благоустроенную квартиру. Оказалось, что права гражданина были нарушены.

Как выяснилось, инвалид страдает тяжелым хроническим заболеванием, при котором совместное проживание с ним невозможно. Однако в администрации города жилье этому человеку предоставлять не стали. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

После этого прокуратура отправила в суд иск к мэрии Карпинска, суд требования прокурора удовлетворил. Инвалиду в итоге вручили ключи от квартиры.