В Нижнем Тагиле жильцам аварийного дома отключили холодную воду

Аварийный дом, в котором живут люди, отключили от воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района проверяет информацию об отключении холодной воды в доме на Боровой, 37.

- В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований жилищного законодательства при предоставлении коммунальных услуг жителям вышеуказанного многоквартирного дома и обеспечению содержания общего имущества дома, - рассказали в прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что администрация города признала это здание аварийным и подлежащем сносу. При этом жителей из него собирались расселить только до 1 ноября 2026 года.

-С учетом степени аварийности дома прокуратура в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила направила административное исковое заявление о признании незаконным постановления администрации г. Нижний Тагил в части установления срока расселения многоквартирного дома № 37 по ул. Боровая, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора и признал срок расселения аварийного дома чрезмерно длительным, нарушающим права жителей дома. Сейчас администрация Нижнего Тагила должна установить новый срок.