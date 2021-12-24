СКР возбудил уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске 16-летнюю школьницу ночью изнасиловали на кладбище. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», но нападавший еще не пойман.

- Девочка утверждает, что ей угрожали ножом. Говорит, что убежать не могла, испугалась, - пояснил источник.

Позже школьница рассказала обо всем матери, а женщина сразу же обратилась в полицию. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в Екатеринбурге задержали южанина, который пытался надругаться над юной школьницей. Мужчина предлагал ребенку деньги за интим.