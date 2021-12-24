В УрФУ рассказали, будут ли отчислять непривитых студентов

Новый семестр в вузе начнется в гибридном формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет. Студенты, в том числе и Уральского Федерального университета, задались вопросами, отчислят ли непривитых, смогут ли они учиться на дистанте и возместят ли плату за обучение непривитым студентам-контрактникам. В УрФУ ответили на них.

- Все эти вопросы связаны с невыполнением постановления главного санитарного врача региона, что университету кажется недопустимым с учетом роста численности заболевших и темпами распространения нового штамма коронавирусной инфекции, а также тем, что студенты - одна из наиболее подвижных и социально активных групп, - рассказали в университете. - Очевидно, что невыполнение требований Роспотребнадзора будет иметь последствия в рамках действующего законодательства.

Также там отметили, что новый семестр начнется в гибридном формате, то есть часть занятий будут проводиться дистанционно и добавили, что отчисления, как и ранее, возможны лишь в условиях невыполнения учебного плана или несоблюдения норм устава университета, а также при наличии академической заложенности.