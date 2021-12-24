В поликлинике на Уралмаше украсили елку масками, бахилами и талонами

Фото: пресс-служба ГКБ № 14.

В екатеринбургской поликлинике ГКБ № 14 у регистратуры перед Новым годом-2022 установили елку, которая напоминает пациентам о необходимости соблюдать меры безопасности. Основными ее украшениями стали медицинские маски, бахилы и талоны на прием к врачам. Эта елка уже неоднократно интересовала посетителей, которые любят фотографироваться с ней.

- Некоторые пациенты у себя на личных страничках постят фото с ней. Именно эта елка напоминает людям о том, что надо носить маски, перчатки и надевать бахилы. И кстати, как мы заметили, пациенты стали надевать маски и бахилы чаще, начали руки на входе обрабатывать. Думаю, что эта елка подстегнула их к этому, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городской клинической больницы № 14.

Как оказалось, талончики, которые ее украшают, недействительны. В больнице рассказали, что на этой неделе здесь проведут конкурс елок, которые установлены во всех отделениях. Пока что, в народном голосовании побеждает как раз эта пушистая красавица с талонами и масками.