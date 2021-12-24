В Первоуральске задержали похитителей тормозных башмаков со станции

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

В Первоуральске задержали похитителей тормозных башмаков, необходимых для фиксации вагонов при проведении сортировочных, погрузочных, маневровых работ. Двое мужчин разломали замки на стеллажах и украли 25 таких устройств на станции Подволошная. Инцидент произошел во вторник, 21 декабря.

- Сотрудники транспортной полиции изъяли с места происшествия следы обуви и протектора шин легкового автомобиля, на котором, предположительно, и были вывезены с территории станции тормозные башмаки, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. - Дальнейший розыск вывел на след самих злоумышленников. Местные жители, 1997 и 2000 годов рождения, совершившие хищение, вечером того же дня были задержаны.

Обвиняемые в краже мужчины признали свою вину и рассказали, что увидели стеллаж с тормозными ботинками, когда искали, где бы похитить металл. Одно устройство мужчины похитили прямо из-под стоящего на путях вагона. Украденное они погрузили в машину и сдали в пункт приема металла в поселке Билимбай.

Сейчас на мужчин следователями Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ.