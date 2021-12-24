В Екатеринбурге пассажирка автобуса во время давки уколола ногу острым предметом

Фото: «Типичный Екатеринбург»

Девушка ехала утром на работу в автобусе и почувствовала, что в ее бедро вонзилось что-то острое. Инцидент произошел вчера утром, 23 декабря на маршруте № 09. Об этом сообщает паблик «Типичный Екатеринбург».

—Пару остановок остановки проехали, а когда дверь открылась на остановке «Индустрии», меня впритык зажало. Я почувствовала, как в бедро вошла игла, но не смогла посмотреть и проверить это. Приехала на работу и стала себя. На ноге все-таки остался след, как после иглы. Съездили в больницу, мне назначили курс лечения, через три месяца сдам тест на ВИЧ, — рассказала подписчица сообщества.

Девушка также рассказала, что сначала она почувствовала, как будто ее ущипнули. А затем, она испугалась, что ее нарочно могли уколоть. Пострадавшая не стала обращаться к пассажирам, так как предпочла терпеть боль. Девушка обратилась за помощью к полицейским.

- Действительно, по данному факту принято и зарегистрировано заявление от пострадавшей. Сотрудники проведут проверку, в результате которой установят подробности произошедшего, - сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

Также полицейские обращаются к возможным очевидцам происшествия в автобусе. Они просят сообщать информацию по телефонам: 8 (343) 3564214, 8 (343) 3564215.

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