Мэр рассказал, что предлагал Варламову встретиться еще в ноябре, но договориться не получилось, так как у них не совпадали графики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретится с блогером-урбанистом Ильей Варламовым. Дата их встречи пока не известна, но оба высказались за то, чтобы при личной встрече поговорить о столице Урала. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил пресс-секретарь главы города Вадим Чернопенев.

- Илья Варламов является одним из самых интересных блогеров-урбанистов нашей страны. Он старается сохранять объективность и аргументирует свою позицию. Его предложения всегда имеют рациональное зерно. Именно поэтому его мнение интересно нам, - рассказал Алексей Орлов. - Обязательно встретимся в ближайшем будущем.

Мэр отметил, что предлагал ему встретиться еще в ноябре, но договориться не получилось, так как у них не совпадали графики. Также он добавил, что формат общения с блогером и участие в его проектах обсуждаемы.

- Не помню, что там было в ноябре. Но, с удовольствием встречусь в январе. Уверен, получится продуктивная прогулка по городу и интересная беседа. Кстати, можно даже побегать! - написал Илья Варламов в своем telegram-канале.

Отметим, у Ильи Варламова есть отдельное шоу под названием «БДСМ» («Большая дорога с мэром»), в котором он вместе с главами городов обсуждает благоустройство.

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