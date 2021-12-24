В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения канатной дороги на Уктусе

Проект канатной дороги одобрила Главгосэкспертиза Фото: сайт Главгосэкспертизы

В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения канатной дороги на территории горнолыжного комплекса «Уктус». Они будут идти до 25 января 2022 года.

- Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 28.12.2021 в холле второго этажа здания Администрации города. Экспозицию возможно будет посетить в понедельник - четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00, - сообщается на сайте администрации города.

Напомним, ранее проект канатной дороги одобрила Главгосэкспертиза. Планируется, что ее протяженность составит почти 600 метров. Подъемник с двухместными креслами сможет перевозить до 600 человек в час. Также в рамках проекта построят одноэтажное здание, в котором будет находиться оператор, который обслуживает дорогу.

Летом канатной дорогой зимой смогут пользоваться велосипедисты, которые занимаются даунхиллом, и горожане, которые захотят подняться на вершину и посмотреть на город.