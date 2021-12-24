Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 24 декабря: потоп в Академическом, вопрос президенту и эвакуация

Новости Екатеринбурга: утро 24 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 24 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

В ночь на 24 декабря в районе Академический затопило улицу Краснолесья из-за крупной коммунальной аварии. Здесь у дома №31 по улице Вильгельма де Геннина прорвало трубу с холодной водой.

Из-за аварии тротуар и проезжая часть превратились в каток, движение транспорта затруднено.

Журналист «Четвертого канала» из Екатеринбурга Альберт Мусин на большой пресс-конференции попросил Владимира Путина проработать схему получения помощи от государства для детей с СМА (спинально-мышечной атрофией).

В ответ президент напомнил, что фонд «Круг добра» создан для расширения количества детей, которые получат помощь от «налога для богатых». Он введен в России с 1 января.

- Я изначально хотел, чтобы распределением денег занимались не государственные структуры, а абсолютно независимые порядочные люди пользующиеся репутацией в обществе, - сказал Владимир Путин.

В ночь на 24 декабря поступило тревожное сообщение о пожаре в девятиэтажке по улице Максима Горького в поселке Буланаш Артемовского района. Спасатели эвакуировали 21 человека, включая 8 детей.

На месте ЧП работали три единицы техники и 7 человек личного состава. По предварительным данным пострадавших нет. Причиной пожара стало возгорание в одной из квартир.