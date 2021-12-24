В Академическом из-за коммунальной аварии затопило улицу

Коммунальная авария произошла на Вильгельма де Геннина Фото: УК "Академический"

В Академическом ночью, 24 декабря, улицу Краснолесья из-за коммунальной аварии залило водой. Прорыв трубы с холодной водой произошел возле дома № 31 на улице Вильгельма де Геннина.

- Авария произошла на участке сети, которая не находится на балансе МУП «Водоканал». Эти сети принадлежат ГК «Ренова». Устранением аварии также занимаются они, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Водоканала».

Фото: УК "Академический"

По словам очевидцев, вода застыла и превратила дороги и тротуары в каток. Из-за аварии на улице образовалась пробка.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в УК «Академический», в девяти домах несколько часов не было холодной воды из-за аварии, но к утру ее включили. Рабочие огородили затопленные улицы и с шести утра чистят их ото льда и посыпают противогололедной смесью.

- Работает несколько коммунальных служб, - рассказали в пресс-службе компании. - Они выясняют причину аварии.

Фото: УК "Академический"

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