В Академическом из-за коммунальной аварии затопило улицу

Коммунальная авария произошла на Вильгельма де Геннина Фото: УК "Академический"
В Академическом ночью, 24 декабря, улицу Краснолесья из-за коммунальной аварии залило водой. Прорыв трубы с холодной водой произошел возле дома № 31 на улице Вильгельма де Геннина.
- Авария произошла на участке сети, которая не находится на балансе МУП «Водоканал». Эти сети принадлежат ГК «Ренова». Устранением аварии также занимаются они, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Водоканала».
Фото: УК "Академический"
По словам очевидцев, вода застыла и превратила дороги и тротуары в каток. Из-за аварии на улице образовалась пробка.
Как рассказали «КП-Екатеринбург» в УК «Академический», в девяти домах несколько часов не было холодной воды из-за аварии, но к утру ее включили. Рабочие огородили затопленные улицы и с шести утра чистят их ото льда и посыпают противогололедной смесью.
- Работает несколько коммунальных служб, - рассказали в пресс-службе компании. - Они выясняют причину аварии.
Фото: УК "Академический"
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