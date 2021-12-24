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Происшествия24 декабря 2021 3:24

В уральском поселке из-за пожара из дома эвакуировали 21 человека

Огонь охватил квартиру на первом этаже девятиэтажки
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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На место выезжали 3 единицы техники и 7 человек личного состава

На место выезжали 3 единицы техники и 7 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Буланаш Артемовского городского округа ночью, 24 декабря, пожар произошел в девятиэтажке на улице Максима Горького. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам был эвакуирован 21 человек, в том числе восемь детей.

- В 01:50 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным спасателей, пламя охватило площадь в пять квадратных метров и повредило домашнее имущество в квартире. Пожарным удалось справиться с огнем за две минуты. О пострадавших не сообщается.