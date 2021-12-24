В уральском поселке из-за пожара из дома эвакуировали 21 человека

На место выезжали 3 единицы техники и 7 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Буланаш Артемовского городского округа ночью, 24 декабря, пожар произошел в девятиэтажке на улице Максима Горького. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам был эвакуирован 21 человек, в том числе восемь детей.

- В 01:50 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным спасателей, пламя охватило площадь в пять квадратных метров и повредило домашнее имущество в квартире. Пожарным удалось справиться с огнем за две минуты. О пострадавших не сообщается.