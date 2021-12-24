Дачи ученых на Шарташе выставили на торги

Аукцион назначен на второй квартал 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дачи ученых УрО РАН в Шарташском лесопарке на Отдыха, 82 выставили на торги. В лот входят 15 построек и земля на 2,36 гектар. Аукцион уже назначен на второй квартал 2022 года. Информация об этом появилась на сайте Дом.рф.

Согласно данным кадастровой карты, земля предназначена для размещения жилых домов - дач. Ее стоимость составляет 6,4 миллиона руб.

Напомним, в 2019 году депутат Госдумы Андрей Альшевских публиковал на своей странице в Facebook документ, из которого следовало, что срок их эксплуатации домов на Шарташе продлили до согласования застройки Шарташского лесопарка. Сохранить тогда дачи ученых на неопределенный срок решили, чтобы пустующие домики не грабили, не поджигали и не совершали других правонарушений.

Кроме того, сообщалось, что в министерстве промышленности и науки рассмотрят предложение директора парка Артура Зиганшина по созданию лагеря юных натуралистов, в которых могли бы работать сотрудники УрО РАН, отдыхающие на дачах.