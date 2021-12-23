Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 20:45

Уральские врачи обследовали 65 осужденных женщин в исправительной колонии

У двух пациенток нашли злокачественные новообразования
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщины прошли осмотр молочных желез. Фото: Минздрав Свердловской области

Женщины прошли осмотр молочных желез. Фото: Минздрав Свердловской области

Уральские врачи диагностического медицинского центра «Охрана здоровья матери и ребенка» вместе с доктором больницы Краснотурьинска обследовали 65 осужденных женщин в исправительной колонии №16. Как сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области у двух пациенток были обнаружены злокачественные новообразования.

- Для нас это часть работы по обеспечению доступности специализированной медицинской помощи всем категориям граждан, в том числе лишённым свободы», – рассказала главный врач Клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева.

Женщины прошли осмотр молочных желез, онкоскрининг, ультразвуковое исследование и получили консультацию от специалистов.