Московское «Динамо» разгромило уральский «Автомобилист»

Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу хоккейной команды из Москвы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московское «Динаммо» разгромило екатеринбуржскую команду «Автомобилист», забросив ей в ворота семь шайб. Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена-имени Аркадия Чернышева» в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Счет был открыл на 13 минуте игры Робом Клинкхаммером. Через 21 секунду ответную шайбу в ворота бело-голубых забросил Сергей Зборовский с помощью Станислава Бочарова и Сергея Шумакова.

На 15 минуте «Динамо», благодаря Богдану Якимову, снова вышло вперед, через три минуты в ворота уральской команды Антон Ведин забил третий гол, а Станислав Галиев, Андрей Сергеев, Вадим Шипачев и Оскар Линдберг в ситуации «пять на три» забили остальные.

Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу хоккейной команды из Москвы.