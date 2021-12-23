В городской больнице на Уралмаше завершился ремонт регистратуры

Строители полностью изменили интерьер холла. Фото: Минздра Свердловской области

В городской больнице №14 на Уралмаше в Екатеринбурге завершился ремонт регистратуры. Как сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области строители заменили двери, окна, покрасили стены и обновили мебель.

- Изменен полностью интерьер холла, расширено место для ожидания, оборудованное мягкими сидениями. Регистратура стала открытой, теперь нет маленьких окошек, повсюду есть навигация, - рассказала регистратор Лидия Ржанникова.

Напомним, что ремонт начался 10 ноября 2021 года. Его цель состояла в том, чтобы сделать регистратуру «бережливой». Для этого была проведена цветная навигация. Ремонт был организован в рамках национального проекта «Здравоохранение». На сегодняшний день больница на Уралмаше обслуживает около 140 тысяч человек.