Олимпийский чемпион сыграет в хоккей с уральскими осужденными подростками

Матч будет проходить на ледовой арене в Кировграде. Фото: Олег УКЛАДОВ

Олимпийский чемпион Николай Хабибулин сыграет в хоккей с уральскими осужденные подростками. Как сообщает ГУФСИН России по Свердловской области матч будет проходить на ледовой арене в Кировграде.

Игра между командами «Слава» несовершеннолетних осужденных и «Стражник», состоящей из сотрудников ГУФСИН, стартует 25 декабря в 11:00. В мероприятии примут участие российский вратарь, мастер спорта Николай Хабибулин и бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Рожков Андрей.

Напомним, что хоккейный клуб «Автомобилист» прервал двухматчевую серию поражений и уверенно обыграл подмосковный «Витязь» на домашней арене. Встреча завершилась со счетом 5:2. После этой игры «Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку восточной конференции.