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Общество23 декабря 2021 17:23

Каждый пятый житель Екатеринбурга потратит годовую премию на погашение кредитов

А вот годом ранее уральцы тратили новогодние выплаты на отпуск
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Примечательно, что годом ранее уральцы чаще тратили новогодние выплаты на отпуск

Примечательно, что годом ранее уральцы чаще тратили новогодние выплаты на отпуск

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый пятый житель Екатеринбурга собирается потратить годовую премию на погашение кредитов и долгов. О таких намерениях рассказал 21% опрошенных жителей уральской столицы. Примечательно, что годом ранее уральцы чаще тратили новогодние выплаты на отпуск.

- Напротив, 12% собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить ее к своим накоплениям. На путешествия и на семью потратятся по 11% респондентов из города. Каждый десятый планирует купить подарки родным и близким, - сообщают специалисты сервиса SuperJob, которые проводили исследование.

Кроме того, популярным вариантом вложения дополнительных денег стали ремонт, благоустройство, обучение, покупка техники и электроники, лечение, благотворительность. Еще 6% опрошенных затруднились ответить.