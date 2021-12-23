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Общество23 декабря 2021 17:15

В Нижней Туре потушили крупный пожар в частном доме

Пламя распространилось на площади 116 квадратных метров
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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На площади 116 квадратных метров сгорели частный жилой. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На площади 116 квадратных метров сгорели частный жилой. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижней Туре потушили крупный пожар в частном доме на улице Карла Маркса. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области сообщение о возгорании поступило 23 декабря в 11:38.

- На площади 116 квадратных метров сгорели частный жилой дом и деревянные надворные постройки, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали 16 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. В 14:20 огонь был потушен, в 17:20 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

Напомним, что на 42 километре Серовского тракта ночью, 22 декабря, сгорела «Газель». Тушить автомобиль выезжали пожарные. По данным спасателей, площадь пожара составила два квадратных метра. Прибывшие на место огнеборцы потушили огонь в течение двух минут.