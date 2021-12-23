В Екатеринбурге за сутки вывезли на полигоны 11 тысяч тонн снега

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за сутки на полигоны вывезли 11 тысяч тонн снега. Как сообщает Администрация города коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

- В тёмное время суток коммунальщики использовали 346 единиц спецтехники: 65 КДМ, 43 трактора, 15 снегопогрузчиков, 22 фронтальных погрузчика, 154 самосвала, 28 грейдеров, 5 бульдозеров и другой транспорт. Очистку территорий вручную осуществляли 129 рабочих, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Днем, 23 декабря для очистки улиц от снега вышли 388 рабочих и 193 единиц техники. Напомним, за состояние дворовых территорий, внутриквартальных проездов и очистку их от снега и наледи ответственность несут управляющие компании или ТСЖ.

Ранее стало известно, что в Свердловской области похолодает до -30 градусов. Синоптики обещают, что будет облачно с прояснениями и местами пройдет небольшой снег.