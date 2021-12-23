Больше 400 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

Больше всего должников в возрасте от 26 до 35 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 400 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за различных долгов, специалисты отмечают, что количество должников за год выросло на 152 тысячи человек, примечательно, что невыездных мужчин с Урала гораздо больше, чем женщин: 61% против 39%.

- Менее всего ограничено в праве выезда категория граждан в возрасте от 18 до 25 лет, таких порядка 10 тысяч человек, большинство исполнительных производств о взыскании административных штрафов те, кто накопили штрафов суммарно свыше 30 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России.

Больше всего должников в возрасте от 26 до 35 лет, таких можно насчитать почти 85 тысяч человек. Они накопили долги по услугам ЖКХ, налогам. Некоторые не исполнили решение суда неимущественного характера. В преддверии новогодних праздников свердловчанам напоминают о необходимости погасить все задолженности.