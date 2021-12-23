Свердловский суд оставил под стражей фигуранта уголовного дела об отравлении паленым алкоголем

Адвокат Мамедова Н.И. оглы подал апелляцию на решение Ленинского районного суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оставил под стражей одного из фигурантов по уголовному делу о массовом отравлении метиловым спиртом. По предварительным данным жертвами «паленки» стали больше 30 человек. Адвокат Мамедова Н.И. оглы подал апелляцию на решение Ленинского районного суда.

- Органами предварительного расследования Мамедов обвиняется в производстве, хранении в целях сбыта и сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, - уточнили в пресс-службе Свердловского районного суда.

По решению суда обвиняемому был продлен срок содержания под стражей по 15 апреля 2022 года включительно, а апелляция адвоката была отклонена.