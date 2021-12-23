В Екатеринбурге осудили члена банды, которая грабила бизнесменов «Таганского ряда»

Гусейнова задержали в октябре 2020 года, он полностью признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили молодого человека, который был участников банды, которая грабила бизнесменов «Таганского ряда», злоумышленники действовали разными составами в течение четырех лет. Обвиняемый Рагиб Гусейнов в основном выполнял функции водителя и подыскивал автомобили для совершения нападений и разрабатывал планы нападения.

- Один из самых громких установленных эпизодов, в котором принимал участие Гусейнов Рагиб Мирза оглы, произошел в начале апреля 2019 года. Тогда потерпевший получил от неустановленного лица рюкзак с 20 миллионами, который он должен был доставить в Улан-Удэ. Преступники перехватили жертву на парковке аэропорта «Кольцово», - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Гусейнова задержали в октябре 2020 года, он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Суд учел, что его роль в нападениях была не такой активной и назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 490 тысяч рублей.