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Происшествия23 декабря 2021 13:40

В Екатеринбурге 25-летний парень с газовым баллончиком ограбил салон сотовой связи

Добычей налетчика стал смартфон за 60 тысяч
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Молодой человек полностью признал свою вину

Молодой человек полностью признал свою вину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали 25-летнего парня, который в сентябре ограбил салон сотовой связи с газовым баллончиком и сбежал. Добычей налетчик стал дорогой гаджет стоимостью 60 тысяч рублей. Как оказалось, злоумышленник нигде не работает и ранее не нарушал закон.

- По факту инцидента следственным подразделением территориального ОВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК Российской Федерации «Грабеж», - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Молодой человек полностью признал свою вину и рассказал, что успел продать смартфон до того, как его поймали. До суда его отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.