В Екатеринбурге 25-летний парень с газовым баллончиком ограбил салон сотовой связи

Молодой человек полностью признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали 25-летнего парня, который в сентябре ограбил салон сотовой связи с газовым баллончиком и сбежал. Добычей налетчик стал дорогой гаджет стоимостью 60 тысяч рублей. Как оказалось, злоумышленник нигде не работает и ранее не нарушал закон.

- По факту инцидента следственным подразделением территориального ОВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК Российской Федерации «Грабеж», - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Молодой человек полностью признал свою вину и рассказал, что успел продать смартфон до того, как его поймали. До суда его отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.