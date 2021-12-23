В Екатеринбурге полиция после жалоб жильцов многоэтажки вскрыла квартиру и нашла труп пенсионерки

Специалисты после внешнего осмотра заявили, что признаков криминала не найдено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские вскрыли квартиру 80-летней пенсионерки, соседки которой в течение нескольких дней жаловались на сильный трупный запах. Позже выяснилось, что пожилая женщина, проживавшая в одиночестве, скончалась. Силовики нашли внучку бабушки, она пообещала приехать, однако в оговоренный срок так и не появилась.

- В связи с этим сотрудники полиции приняли решение о вскрытии данной квартиры. В результате жилище женщины в присутствии членов комиссии, в том числе старшей по дому, было вскрыто, где было обнаружено тело пожилой женщины, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

В следственном отделе по Верх-Исетскому району добавили, что по факту обнаружения тела началась проверка. Специалисты после внешнего осмотра заявили, что признаков криминала не найдено, точную причину смерти определит судебная медицинская экспертиза, идет опрос соседей и родственников женщины.