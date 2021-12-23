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Общество23 декабря 2021 13:00

Прокуратура проведет проверку после ДТП с пассажирским автобусом в Каменске-Уральском

В аварии пострадали шесть человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Прокуратура Свердловской области заинтересовалась аварией с участием пассажирского автобуса, которая произошла днем в Каменске-Уральском. По предварительным данным, неустановленный водитель при повороте направо создал помеху, из-за чего мужчина за рулем автобуса, пытаясь избежать столкновения, влетел в столб.

- Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о перевозке граждан в общественном транспорте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Известно, что в ДТП пострадали как минимум шесть человек, включая двоих детей, именно столько горожан обратились за помощью в больницы города. Также идет поиск водителя, спровоцировавшего столкновение.