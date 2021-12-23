«ГАЗЭКС» напоминает правила безопасного использования газа в быту и желает уральцам безопасных каникул

Фото предоставлено пресс-службой группы компаний «ГАЗЭКС»

АО «ГАЗЭКС» поздравляет потребителей газа с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем уральцам домашнего тепла и семейного уюта, мира и благополучия, любви и понимания, теплоты и заботы близких.

Дни праздничных каникул – период повышенной опасности. Чтобы новогодние праздники не были омрачены непредвиденными происшествиями, а запомнились только положительными событиями, «ГАЗЭКС» напоминает правила безопасного использования газа в быту.

1. Всегда открывайте форточку при пользовании газом.

2. Не обогревайте дом с помощью газовой плиты.

3. Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра.

4. Помните, что сушить вещи над газовой плитой опасно.

5. Запрещено оставлять маленьких детей рядом с включенным газовым оборудованием даже на короткое время.

6. Пользоваться неисправным газовым оборудованием категорически запрещается.

7. Не пытайтесь ремонтировать газовые приборы при поломке самостоятельно.

8. Всегда проверяйте тягу перед тем, как зажечь газовые колонку или котел.

9. Запрещается пользоваться газовыми приборами при неработающей вентиляции.

10. Помните - спать в комнате, где установлены газовые приборы, опасно.

При появлении запаха газа следует:

1. Немедленно закрыть все краны, проветрить помещение;

2. Выйти на улицу и позвонить по телефонам 104 или 112;

3. Помните, что в загазованном помещении нельзя пользоваться электроприборами, спичками, включать и выключать свет.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким и получить от новогодних каникул только положительные эмоции.

Желаем всем счастливого Нового года и безопасных каникул!