В Екатеринбурге расширят количество полос для автомобилистов на улице Радищева

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге расширят количество полос на улице Радищева. В мэрии уральской столицы прислушались к просьбам горожан и решили, что с января следующего года движение со стороны Гурзуфской по утрам в утренний час пик будет организованно по трем полосам.

- Для этого на перекрестке двух улиц будут установлены следующие дорожные знаки: «Въезд запрещен», «Направления движения по полосам», «Поворот направо запрещен», «Поворот налево запрещен», «Движение направо или налево», - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что дорожники продлили срок ремонта на Объездной автодороге, которая ведет на мост на улице Белинского, ранее планировалось, что автомобилисты не смогут попасть на этот участок до 10 января 2022 года, однако накануне компания «Инвестторгстрой» объявила, что работы продлятся до 15 мая.