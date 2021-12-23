В Тугулыме работники местного предприятия добились получения зарплаты через прокуратуру

Также директора предприятия привлекли к административной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Тугулым работники местного предприятия «Автоперевозки» добились получения зарплаты только после вмешательства прокуратуры. В ведомстве выяснили, что с августа по октябрь этого года 26 сотрудников не дождались положенных денег, долг предприятия составил больше миллиона рублей.

- С целью восстановления трудовых прав прокуратура направила заявления о выдаче судебных приказов о взыскании долга по выплате заработной платы. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также директора предприятия привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты своим сотрудникам, после чего задолженность по выплате заработной плате перед работниками муниципального предприятия погашена в полном объеме.