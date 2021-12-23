«Водоканал» Первоуральска оштрафовали на 300 тысяч рублей

Водоканал сливал грязную воду в непредназначенных для этого местах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Свердловской области проверили муниципальное предприятия «Водоканал» в Первоуральске на предмет соблюдения закона при обращении с отходами производства.

Оказалось, что в работе предприятия есть серьезные недочеты, за которые надзорный орган привлек «Водоканал» к ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды.

Причина – выброс отходов при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод в неустановленных местах, а не на оборудованных площадках.

В итоге «Водоканалу» за нарушения пришлось заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.