В Екатеринбурге журналиста вызвали на допрос за просмотр видеороликов отца Сергия

Известного журналиста Павла Пивоварова вызвали на допрос в СКР Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на допрос в качестве свидетеля вызвали журналиста Павла Пивоварова. Причиной стал просмотр видеороликов бывшего схиигумена Сергея из Среднеуральского женского монастыря, который недавно получил срок за экстремизм и склонение к самоубийству.

- Позвонил следователь, вызвал на допрос. Мне нужно объяснить, с какой целью я смотрел выступления отца Сергия. Следователь знает, что я работаю журналистом. Видео я смотрел именно по работе, но он сказал мне: вам трудно приехать и объяснить свою гражданскую позицию? Но причем тут гражданская позиция, когда я смотрел ролики по работе? – рассказал Павел Пивоваров «КП-Екатеринбург».

Наш коллега уточнил, что в его случае речь идет именно о допросе, а не взятии объяснений и не об опросе. После этого Павел Пивоваров нанял адвоката для защиты собственных интересов.

Также журналисту позвонила омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, выразила слова поддержки Павлу Пивоварову, а также дала несколько рекомендаций, что и как лучше говорить на допросе в такой ситуации.