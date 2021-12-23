На Широкой речке из новостройки с 16-этажа выпало окно

Фото: сообщество «Типичный Екатеринбург».

В Екатеринбурге в новом доме по адресу Петра Кожемяко № 16 выпала одна из балконных створок. Ее пропажу обнаружил владелец квартиры, когда вернулся домой. Об этом сообщает сообщество «Типичный Екатеринбург».

Хозяин квартиры рассказал сообществу, что одна из створок улетела вниз с 16-го этажа и разбилась. К счастью, никто от выпадения окна не пострадал. По мнению владельца, балконную раму со временем «повело» и ее створки были на разных уровнях. Поэтому, окно выпало.

Известно, что эту новостройку сдали в 2017 году. Отметим, что проблемы в новостройках Екатеринбурга случаются нередко. В сентябре, на парковку ЖК «Татлин» обрушилась облицовка.

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