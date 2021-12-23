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Общество23 декабря 2021 10:47

Очистку Черноисточинского водохранилища начнут в 2022 году

На работы потратят больше четырехсот миллионов рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Сейчас идут подготовительные работы, в том числе обустраивается площадка для складирования донных отложений

Сейчас идут подготовительные работы, в том числе обустраивается площадка для складирования донных отложений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очистку от донных отложений в Черноисточинском водохранилище - источнике питьевого водоснабжения Нижнего Тагила планируется начать в июне 2022 года.

- Общий объем финансирования за счет субвенций из федерального бюджета - более четырехсот миллионов рублей. В 2021 году на подготовительные работы израсходовано 148,7 миллионов рублей, - рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов.

Сейчас здесь идут подготовительные работы, в том числе обустраивается площадка для складирования донных отложений. Рабочие расчистили участок, уложили щебень, геомембраны, геотекстиль и песчаное основание. Кроме того, идет строительство отстойника и водоотводных канав.

Работы в Черноисточинском водохранилище планируется завершить в 2023 году. Планируется, что с дна поднимут до пятисот тысяч кубичских метров отложений.