Очистку Черноисточинского водохранилища начнут в 2022 году

Сейчас идут подготовительные работы, в том числе обустраивается площадка для складирования донных отложений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очистку от донных отложений в Черноисточинском водохранилище - источнике питьевого водоснабжения Нижнего Тагила планируется начать в июне 2022 года.

- Общий объем финансирования за счет субвенций из федерального бюджета - более четырехсот миллионов рублей. В 2021 году на подготовительные работы израсходовано 148,7 миллионов рублей, - рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов.

Сейчас здесь идут подготовительные работы, в том числе обустраивается площадка для складирования донных отложений. Рабочие расчистили участок, уложили щебень, геомембраны, геотекстиль и песчаное основание. Кроме того, идет строительство отстойника и водоотводных канав.

Работы в Черноисточинском водохранилище планируется завершить в 2023 году. Планируется, что с дна поднимут до пятисот тысяч кубичских метров отложений.