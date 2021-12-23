На Кольцовском тракте самосвал снес указатель над дорогой

Рабочие уже убрали обломки рамки Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На Кольцовском тракте по дороге в аэропорт днем, 23 декабря, самосвал снес указатель над дорогой. Обломки разлетелись по проезжей части.

- Открылся кузов у грузовика и снес рамку со знаками. Краном убирали рамку и ненадолго перекрывали Кольцовский тракт. Движение восстановлено, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Очевидцы сняли последствия происшествия, на которых видно, как рабочие убирают металлические конструкции. Кадры опубликовали в telegram-канале «Екатеринбург ЧП/ДТП». По словам очевидцев, водитель не заметил поднятый кузов.

Фото: Яндекс.Карты

Чудом конструкция не задела другие автомобили. Пока часть дороги была перекрыта, на ней образовалась пробка.