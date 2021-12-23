В Свердловской области еще 584 человека заболели COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области постепенно стабилизируется Фото: Алиса ТИТКО

В Екатеринбурге и Свердловской области по стоянию на 23 декабря 2021 года коронавирусом заболели 582 человека, из которых 166 – жители столицы Среднего Урала.

Также COVID-19 подтвержден у жителей Верхней Салды, Первоуральска, поселка Уральский, Дегтярска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Березовского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 194 252 человека, из которых 167 284 человека выздоровели от коронавируса. За сутки медики сняли диагноз у 474 человек.

Состояние 479 пациентов оценивается как тяжелое, 309 из них размещены в палатах реанимации. 291 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 29 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 182 человека.

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