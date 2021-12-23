Какие мессенджеры любят на Среднем Урале. Спойлер: лидер не WhatsApp

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За год объём мобильного интернет-трафика в сервисе вырос в 4 раза, что вдвое выше общероссийского показателя. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, помимо Среднего Урала сейчас он опережает WhatsApp в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской области, Пермском крае, Удмуртии. Меньше всего этим мессенджером пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, доля которого составляет 67%.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос в 2 раза. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

В 2021 году на Telegram пришлось 52% от общего объема передачи данных в мессенджерах. Эксперты объясняют его популярность тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.

Доля трафика в WhatsApp в Свердловской области составила 46%, хотя еще годом ранее достигала 70%.Тройку популярных мессенджеров региона замыкает Viber c показателем 2%. В прошлом году на него приходилось 5%.

Примечательно, что в целом по стране лидерство по объему данных удерживает WhatsApp. Но если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022 Telegram может занять первое место в рейтинге популярных мессенджеров России.