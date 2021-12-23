Повар из Екатеринбурга выиграл миллион рублей и получил звание лучшего в стране

Фото: телеканал «Пятница».

Владелец сети кофеен в Екатеринбурге Георгий Матвеев стал победителем телевизионного проекта «Адская кухня». Он получил сертификат на миллион рублей из рук ведущего кулинарного шоу Константина Ивлева. Также шеф Ивлев назвал екатеринбуржца лучшим поваром страны. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Пятница».

- Ты большой молодец. Я надеюсь, что это будет не последняя награда в твоей кулинарной жизни», – обратился к победителю Ивлев.

Шефу Ивлеву запомнились кулинарные техники Георгия и стиль приготовления блюд. Ведущий шоу рассказал, что Георгий в течение всего сезона шел достаточно настырно и постоянно хотел удивить. Также Матвеев даже раздражал Константина Ивлева тем, что он ставил себя выше других. Сам участник проекта запомнился на проекте прозвищем «золотой», а также успешным прохождением всех кулинарных испытаний.

- Спасибо проекту «Адская кухня!» Я победитель! «Золотой» в золотом – победитель!, - рассказал Георгий Матвеев.

Среди конкурентов екатеринбуржца в финале была жительница Челябинска, 36-летняя Дарья Марьина. В реалити-шоу «Адская кухня» профессиональные повара и любители со всей страны борются за денежный приз и проходят разные кулинарные испытания.

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