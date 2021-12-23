Уралец приехал на заработки в Екатеринбург и пропал

Фото: поисковой отряд Лиза Алерт
В столице Урала разыскивают пропавшего 46-летнего Старцева Романа. О его местонахождении ничего неизвестно с 13 декабря. Сейчас его поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». К ним обратились племянница и брат Романа.
- Роман с Белоярского района, деревня Храмцово. Приехал со знакомым на заработки и пропал в Екатеринбурге, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.
Приметы:
Рост: 158 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: серо-голубые
Волосы: темно-русые
Был одет: черная куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.
С собой: возможно все документы.
Если вы знаете, где может находиться Роман, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке.
Фото: поисковой отряд Лиза Алерт