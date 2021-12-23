Уралец приехал на заработки в Екатеринбург и пропал

Фото: поисковой отряд Лиза Алерт

В столице Урала разыскивают пропавшего 46-летнего Старцева Романа. О его местонахождении ничего неизвестно с 13 декабря. Сейчас его поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». К ним обратились племянница и брат Романа.

- Роман с Белоярского района, деревня Храмцово. Приехал со знакомым на заработки и пропал в Екатеринбурге, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

Приметы:

Рост: 158 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: темно-русые

Был одет: черная куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

С собой: возможно все документы.

Если вы знаете, где может находиться Роман, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке.